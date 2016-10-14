美元上涨 因美国数据巩固12月加息预期

路透纽约10月14日 - 美元周五上涨，本周表现为逾七个月最佳，此前美国公布了强劲的9月零售销售和生产者物价数据，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月升息的预期。

美联储主席叶伦表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。讲话发表后，美元兑日圆和欧元一度缩减涨幅。

分析师表示，叶伦对经济的观点没有改变12月加息的预期。

“叶伦的讲话更多是关于美联储对未来的展望，她对刚刚过去的金融危机的担心揭示了美联储对升息如此犹豫不决的原因，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

美元指数升0.4%，报97.935，本周大涨1.4%，本月迄今升幅达到2.5%。

避险日圆和瑞郎兑美元下滑，此前中国公布的生产者物价指数近五年来首次上涨，提振了风险意愿。对于近几个月一直在对抗通缩威胁的全球经济而言，中国的数据是个好兆头。

美国9月零售销售反弹，因汽车销售增长，且可自由支配开支增加，反映国内需求稳健，巩固了美联储将在12月升息的预期。周五公布的另一项数据显示，通胀攀升，生产者物价上月普涨，录得2014年12月以来最大同比增幅。上述数据是美国经济继上半年表现疲弱后，第三季重拾动能的最新迹象。

周三美联储发布的9月货币政策会议记录促使投资人将美国在12月加息的机率押注上调至70%。

美元兑日圆升0.3%，报104.03日圆，本周大涨1.2%。

欧元兑美元跌0.6%，报1.0992美元，稍早触及7月底来最低的1.0983美元，本周欧元兑美元大跌1.6%，为2月底来最差周度表现。(完)