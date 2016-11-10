美元上涨 因特朗普新政料能提振美国通胀

路透纽约11月10日 - 美元兑日圆攀升至三个半月高位，因市场思量当选总统特朗普的新政会如何影响经济成长。

美元兑日圆大涨逾1%，至106.94日圆，为7月底来首见。美元指数也升0.3%，触及逾两周最高，在2月初的高水准略下方徘徊。

“这仍是大选后的反应，”美银美林汇市策略师Ian Gordon称，“对我们而言，共和党在白宫和国会选举中大获全胜，明显预示明年会出台颇为重大的财政刺激措施，这对利率利多。”

对特朗普新政将提振支出和通胀的预期扶助美国长债收益率升至逾十个月高位。周三，指标10年期公债和30年期公债收益率录得多年来最大单日升幅，周四在30年期公债标售获得疲弱需求后进一步上涨。

美国公债收益率上升令美元计价资产对投资人吸引力增强，从而提升美元价值。

中国人民币兑美元周四在离岸市场跌破6.80元，为逾六个月以来首见，因市场担心美国总统当选人特朗普将落实竞选时的保护主义论调，特别是相关中国贸易方面。

墨西哥披索也下滑，因担心特朗普竞选时对贸易的建议，墨西哥披索跌至20.64，接近周三触及的历史低点。

特朗普当选也提振英镑，因他呼吁重新磋商贸易协议，英镑兑美元升至一个月高位。

新西兰元兑美元跌约1%，周三新西兰央行降息，并暗示宽松周期接近尾声。

欧元兑美元跌至10月25日来最低的1.0865美元。(完)