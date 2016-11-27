美元下挫 因美债收益率从近期高位回落

路透纽约11月25日 - 美元兑主要货币周五下滑，因投资者利用美债收益率从近期高位小幅回落以及本周因节日交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，此前美元触及近14年高位。

美国通胀将走高以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的预期驱使美元在过去两个月急升逾6%，为2015年初以来的最强劲两个月表现。

大部分汇市投资者预计美元升势将持续。但美国感恩节假日，加上月底前企业资金流动，以及12月上半月笼罩市场的一些风险，令一些人现在就获利了结。

“最近的盘整令许多投资者想知道是否是卖出美元的时机，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien称。

“毫无疑问美元涨势有点超前，逃离顶部的操作具有吸引力，最近只是小幅回落，意味着最好的操作是在回落时买入美元，直到美联储主席叶伦告诉我们另外一个做法。”

周五纽约市场午后交易中，美国10年期公债收益率从前一交易日的2.359%小幅上涨，但离开了周四触及的16个高位2.417%。美国两年期公债收益率从稍早触及的逾六年高位下滑，尾盘报1.130%。收益率的下跌驱动了美元的温和卖盘。

在下午初段的交易中，美元指数下跌0.3%，至101.42，前一交易日触及近14个月高位。该指数录得11月初以来的最大单日跌幅。

美元兑日圆稍早触及八个月高位的113.90日圆，后下跌0.2%，报113.11，但本周仍上涨2%。

欧元兑美元升0.5%，报1.0601，周四曾跌至2015年3月以来最低的1.0518。

美联储升息预期，美国当选总统的贸易保护主义立场令新兴市场股市和货币严重受挫。

土耳其里拉创纪录低位，尽管该国央行周四进行了近三年来的首次升息。里拉受挫，因欧盟议员要求暂时中止与土耳其进行欧盟成员国磋商。(完)