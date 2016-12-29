美元兑日圆下滑 因美债收益率下跌及获利了结

路透纽约12月29日 - 美元兑日圆周四触及15日低点，因交易商利用假日季淡静的市况，对美元近期升势获利了结，而风险意愿减弱拖累美国公债收益率下滑，也令美元吸引力降低。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.5%，报116.65日圆，稍早一度下挫0.9%，至12月14日来最低的116.23日圆。11月8日美国大选至周三，美元兑日圆劲升了11.5%。

这些涨幅部分归功于美国公债收益率升至数月和数年高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计明年升息步伐加快，且投资人预计候任总统特朗普新政会推高通胀。

不过，周四多数美国公债收益率触及至少两周低点，止住了美元升势，因美国资产相比其他国家资产收益较高这一吸引力降低。

“这是获利了结，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称，“自11月初开始的美元强势看来见顶。”他还指出，假日季交投保持清淡。

欧元兑美元尾盘升0.71%，报1.0481美元，午后升至一周高位1.0493美元，但今年仍势将下挫3.5%。

London Capital Group高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya称，周三的数据显示，11月美国成屋待完成销售降至近一年最低，拖累美元走软。

“美元下滑多数是因在美国公布11月成屋待完成销售大跌后，对美国经济复苏的疑虑重燃。”Ozkardeskaya称。

美元指数尾盘跌0.59%，报102.690，周三高见103.630，逼近12月20日所创的14年高位103.650。

今年美元指数大涨4.1%，所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。

美元兑瑞郎跌至两周低点1.0208瑞郎，英镑兑美元升0.2%，报1.2250美元，周三曾触及两个月低点1.2201美元。(完)