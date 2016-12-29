美元兑日圆下滑 因美债收益率下跌及获利了结

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约12月29日 - 美元兑日圆周四触及15日低点，因交易商利用假日季淡静的市况，对美元近期升势获利了结，而风险意愿减弱拖累美国公债收益率下滑，也令美元吸引力降低。
美元兑日圆纽约尾盘跌0.5%，报116.65日圆，稍早一度下挫0.9%，至12月14日来最低的116.23日圆。11月8日美国大选至周三，美元兑日圆劲升了11.5%。
这些涨幅部分归功于美国公债收益率升至数月和数年高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计明年升息步伐加快，且投资人预计候任总统特朗普新政会推高通胀。
不过，周四多数美国公债收益率触及至少两周低点，止住了美元升势，因美国资产相比其他国家资产收益较高这一吸引力降低。
“这是获利了结，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称，“自11月初开始的美元强势看来见顶。”他还指出，假日季交投保持清淡。
欧元兑美元尾盘升0.71%，报1.0481美元，午后升至一周高位1.0493美元，但今年仍势将下挫3.5%。
London Capital Group高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya称，周三的数据显示，11月美国成屋待完成销售降至近一年最低，拖累美元走软。
“美元下滑多数是因在美国公布11月成屋待完成销售大跌后，对美国经济复苏的疑虑重燃。”Ozkardeskaya称。
美元指数尾盘跌0.59%，报102.690，周三高见103.630，逼近12月20日所创的14年高位103.650。
今年美元指数大涨4.1%，所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。
美元兑瑞郎跌至两周低点1.0208瑞郎，英镑兑美元升0.2%，报1.2250美元，周三曾触及两个月低点1.2201美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”