美元指数2016年升约3.7% 因特朗普胜选及美联储升息预估

路透纽约12月30日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，但今年整体则是连续第四年上涨。

美元指数在2016年升约3.7%。

第四季，美元指数大涨约7.1%，逾半升幅是在11月8日美国大选后录得的。特朗普胜选令投资人预期，其加大财政刺力度的计划对美元有利。美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计明年会加快升息步伐，也助燃了美元涨势。

多位分析师都已表示，明年美元升势仍完整，但指出，鉴于对特朗普政府会容忍美元升值多少有疑虑，美元有走软的风险。

“主要要看特朗普新政和中国经济发展。”FX Primus首席市场分析师Marshall Gittler称。

周五纽约尾盘，美元指数跌0.38%，报102.290，从12月20日触及的14年高位103.65回落。美元兑日圆升0.18%，报116.74日圆，今年跌幅约2.9%，势将创五年来首个年度跌幅。

今年英镑兑美元大跌约16.2%，为2008年来表现最差的一年，因6月24日英国公投退欧带来的忧虑。周五尾盘，英镑兑美元GBP=D4升0.62%，报1.2340美元。

欧元兑美元尾盘涨0.39%，报1.0529美元，但今年仍将跌3%，连跌第三年。

今年美元兑墨西哥披索和人民币分别大涨20.6%和7%。

特朗普提议在美国和墨西哥边境筑墙并改写贸易协议，拖累墨西哥披索急跌。人民币则受到中国经济成长放缓忧虑打压。(完)