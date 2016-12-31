美元指数2016年升约3.7% 因特朗普胜选及美联储升息预估

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约12月30日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，但今年整体则是连续第四年上涨。
美元指数在2016年升约3.7%。
第四季，美元指数大涨约7.1%，逾半升幅是在11月8日美国大选后录得的。特朗普胜选令投资人预期，其加大财政刺力度的计划对美元有利。美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计明年会加快升息步伐，也助燃了美元涨势。
多位分析师都已表示，明年美元升势仍完整，但指出，鉴于对特朗普政府会容忍美元升值多少有疑虑，美元有走软的风险。
“主要要看特朗普新政和中国经济发展。”FX Primus首席市场分析师Marshall Gittler称。
周五纽约尾盘，美元指数跌0.38%，报102.290，从12月20日触及的14年高位103.65回落。美元兑日圆升0.18%，报116.74日圆，今年跌幅约2.9%，势将创五年来首个年度跌幅。
今年英镑兑美元大跌约16.2%，为2008年来表现最差的一年，因6月24日英国公投退欧带来的忧虑。周五尾盘，英镑兑美元GBP=D4升0.62%，报1.2340美元。
欧元兑美元尾盘涨0.39%，报1.0529美元，但今年仍将跌3%，连跌第三年。
今年美元兑墨西哥披索和人民币分别大涨20.6%和7%。
特朗普提议在美国和墨西哥边境筑墙并改写贸易协议，拖累墨西哥披索急跌。人民币则受到中国经济成长放缓忧虑打压。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)