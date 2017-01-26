特朗普经济政策不确定性拖累美元跌至七周低点 英镑大涨

路透纽约1月25日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至七周低点，受围绕美国总统特朗普经济政策的大量不确定性打压。

在过去五个交易日内美元有四日下滑，但在去年的最后三个月内，美元则大涨了7%。美元兑日圆走势尤为艰困，今年迄今下挫了3%。

另外，英镑兑美元六周来首次升穿1.26美元，因寄望英国和美国达成贸易协议，英国首相特雷莎·梅周三表示，会把“英国的利益和价值放在优先位置”。

“目前美元多头缺乏信心，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa称。

“所有基于特朗普新政会刺激通胀的乐观情绪带动的交易都在被质疑。目前所有有关新政府政策的消息都在反复，今日的主线是不确定性。”

美元周三普跌，尽管美股大涨，道琼工业指数首次攻克两万点大关。

但周三的焦点从可能会提振经济成长的政策上转移开。特朗普今日开始签署应对移民和国家安全的行政命令。

“特朗普总统新政都是有关筑墙和贸易保护措施，而不是财政刺激，这些我认为多数投资人设想会带来升息和美元上涨的措施。”FX Analytics合伙人David Gilmore称。

美元指数纽约尾盘跌0.4%，报99.928，盘中触及12月8日来最低的99.835，较年初所及的14年高位跌了近4%。

另外，英镑兑美元尾盘升0.9%，报1.2632美元，盘中升至六周最高的1.2638美元。欧元兑美元升0.2%，报1.0751美元，徘徊在周二触及的七周高位1.0774美元附近。

美元兑日圆跌0.5%，报113.21日圆。澳元兑美元逆市下挫至六日低点0.7516美元，此前澳洲公布的季度和年度通胀数据均不及预期，对澳洲央行将进一步降息的预期重燃。(完)