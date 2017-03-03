美元下滑 此前美联储主席叶伦暗示本月加息

路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。

叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日下次会议上加息的可能性。

分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后出现部分投资人获利了结，美元转跌。

“市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。

她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。

美元指数跌0.7%，本周升约0.4%，周四美元指数一度触及七周高位102.26。

根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为86%，高于周二的35%。

美元兑日圆跌0.24%。

欧元兑美元从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼总统候选人勒庞获胜的机率下降。

不过选情并不是欧元近期走软的主要因素，Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“更多的是因相对收益率和货币政策立场的转变，美国可能调整短期利率。”他指出。

美国两年期公债收益率周四触及逾七年半最高水准。

升息预期也打压新西兰元兑美元，周五新西兰元跌0.41%，本周势将创11周最大周线跌幅。

墨西哥披索升至近四个月高位，此前美国商务部长罗斯表示，墨西哥和美国可以达成互惠互利的贸易协议后，给墨西哥披索带来了支撑。(完)