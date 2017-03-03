美元下滑 此前美联储主席叶伦暗示本月加息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日下次会议上加息的可能性。
分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后出现部分投资人获利了结，美元转跌。
“市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。
她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。
美元指数跌0.7%，本周升约0.4%，周四美元指数一度触及七周高位102.26。
根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为86%，高于周二的35%。
美元兑日圆跌0.24%。
欧元兑美元从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼总统候选人勒庞获胜的机率下降。
不过选情并不是欧元近期走软的主要因素，Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
“更多的是因相对收益率和货币政策立场的转变，美国可能调整短期利率。”他指出。
美国两年期公债收益率周四触及逾七年半最高水准。
升息预期也打压新西兰元兑美元，周五新西兰元跌0.41%，本周势将创11周最大周线跌幅。
墨西哥披索升至近四个月高位，此前美国商务部长罗斯表示，墨西哥和美国可以达成互惠互利的贸易协议后，给墨西哥披索带来了支撑。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”