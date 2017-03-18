美元维持疲弱走势 但长线前景仍乐观

路透纽约3月17日 - 美元周五跌至五周低位，连续第三日承压，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持循序渐进的升息步伐不变，令美元进一步上升的预期落空。

“现在，美元仍处于修正模式，这完全是我们所预期的，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada称，“但我们基本上仍看多美元，因为美联储仍是积极收紧政策的唯一主要央行。”

Forex.com研究负责人James Chen还指出，美联储升息步伐和政策前景能极快地发生改变。

他指出，在美联储周三做出升息决定的几周前，3月升息预期还格外低。但美联储官员齐心协力，警告市场升息可能性很高，之后预期急升至升息几乎成为板上钉钉的事情。

随着美联储会议的结束，投资者现在关注周五在德国巴登－巴登市召开的G20财长和央行行长会议， 这将是外汇市场最关注的G20会议之一。

美国政府反对美元升值的任何暗示都可能削弱美元。

纽约尾盘，美元指数下跌0.1%，报100.30，稍早跌至五周低位。该指数本周下跌近1%，自美联储周三升息以来下跌1.2%。

美元兑日圆跌至两周低位，尾盘下跌0.6%，报112.68日圆。

欧元兑美元下滑，此前的一个民调显示，反欧盟的极右翼领袖勒庞在法国大选第一轮选举中对中间派马克龙的领先优势扩大。尾盘欧元兑美元下跌0.2%，报1.0740美元。(完)