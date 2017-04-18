美财长努钦讲话后美元指数仍走低 兑日圆削减跌幅

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
《金融时报》在周一发表的专访中援引努钦的话报导称，他认为强势美元长期来看是件好事。之后美元兑日圆升至日高109.05日圆。美国总统特朗普上周接受《华尔街日报》访问时表示，美元“太强”。
“今日市场交投清淡，美国财长的讲话可能给美元提供了一定的支撑，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
美元兑日圆稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引发对避险日圆的需求。
“我认为，市场盘初呈避险模式，但之后风险意愿逐步增强，”法国农业信贷银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
美元指数跌0.23%，报100.33。
朝鲜半岛紧张局势升级，因美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发表了措辞强硬的讲话，后者无视中国的警告，一意孤行地进行导弹试射。
朝鲜周日试射了一枚弹道导弹，但升空后不久便爆炸。
今日欧洲多数金融市场因复活节假期休市，整日交投清淡。市场尚未完全消化上周五公布的疲弱的美国经济数据，Serebriakov说。
美国3月零售销售连跌第二个月，消费者物价逾一年来首次回落，凸显首季经济成长放缓的严重程度。
“周二欧洲恢复交易后，市场可能会有更大的反应，因此，对于今日盘中美元反弹的走势，我不会感到很振奋，”Serebriakov说。
土耳其里拉兑美元上扬约1%，在土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力后，土耳其里拉一度上涨逾2%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。