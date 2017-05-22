美元因政治风险犹在下跌 欧元受默克尔言论推动上涨

路透纽约5月22日 - 美元兑一篮子货币周一跌至逾六个月低位，延续了上周的跌势，因美国政治不确定性犹存，以及欧元上涨打压美元。

美元指数下跌0.14%，报97.005。该指数盘中稍早最低跌至96.797，为11月9日以来最低。

“我认为这是4月中以来走势的延续，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

“美元普遍下跌，受到美国经济数据好坏不一的情况越来越严重的驱动，促使投资者质疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的幅度。政治局面也给美元带来阻碍。”

上周，美元下跌逾2%，录得逾一年来的最差周度表现，受对美国总统特朗普近期辞掉联邦调查局(FBI)局长科米的忧虑拖累。科米负责一项针对总统团队与俄罗斯之间可能存在关系的调查。

华盛顿的政治风波也加重了特朗普实施经济刺激计划可能被延误的忧虑。

整体上说，我们仍对美元持建设性观点，但考虑到最近的一些下跌，我们肯定不得不盘算财政政策对汇市的影响会有多持久，或者是没有影响，Wells Fargo Securities外汇策略师Erik Nelson表示。

欧元上涨也给美元造成压力。欧元兑美元周一触及逾六个月高位，此前德国总理默克尔在本周晚些时候召开七国集团会议前称，欧元“过于疲弱”导致德国的大量贸易顺差。

欧元兑美元升0.25%，报1.1232美元，盘中稍早最高触及1.1263美元。

同时，英镑普遍下跌，此前发布的民调显示，在下月大选前，英国首相特雷莎·梅所在党的支持率有所下降。(完)