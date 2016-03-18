美元反弹 但连续第三周下跌

路透纽约3月18日 - 美元兑多数主要货币周五上涨，从五个月低位反弹，交易商因美国联邦储备委员会(FED/美联储)对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱空头头寸。

美元指数上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。

美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。

美元兑日圆周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位110.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。

瑞银集团(UBS)下调了美元兑日圆短期预期，将其三个月和六个月目标汇率下调。

“美联储再次确认了对升息的谨慎态度，我们预计美元/日圆反弹步伐将更缓慢，”瑞银分析师在一份公告中称。

欧元从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上涨略多于1%。

“市场对美联储的反应非常非常强烈，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理Axel Merk称。

至于周五的走势，主要源于“周末前的平仓行为”，Merk称，“今天是周五，这是今天的最大驱动力。”

美元兑一些新兴市场货币稍早下跌，但随后从稍早触及的低位反弹。

美元兑石油相关货币墨西哥比索和俄罗斯卢布分别上涨0.2%和0.25%，兑哥伦比亚比索上涨0.1%。

尽管周五上涨，美元兑上述三种货币本周仍下跌，处于或接近年内低位。

Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略全球负责人Win Thin称，随着已经实施负利率的欧洲央行和日本央行采取更多的宽松措施，美元进一步疲弱的可能性今年迄今给新兴市场带来恩惠。

美元走软使新兴市场货币受益，因美元下跌打压石油、咖啡和金属等商品价格，增加了这些国家的出口收益。 (完)