美元兑日圆下滑 在日本央行和美联储会议前遭遇获利了结

路透纽约4月25日 - 美元兑日圆周一下滑，因交易商对美元兑日圆近期的升势获利了结，而美元兑其他主要货币也走软，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策声明立场鸽派。

美元兑日圆在触及逾三周高位111.90日圆后转跌，挫至日低110.85日圆。分析师表示，尽管市场预期日本央行可能在周四货币政策会议后增加刺激性措施，但交易商对美元获利了结，沽出美元。

不过分析师表示，尽管日本央行可能增加刺激措施，但对这种行动是否还会打压日圆的疑虑提振了日圆兑美元，而美联储不急于升息的前景也令美元承压。

“对于日本央行是否还可以采取任何使通胀再膨胀来刺激经济的举措，以及美联储短期内是真的会采取行动，很多投资人都持怀疑态度，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

美元兑日圆周一盘中高见111.90日圆，但美元近期升幅大部分来自周五的走势，当日美元兑日圆劲扬逾2%，因彭博报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。

虽然近期美元兑日圆走强，但今年迄今仍下挫7.6%，主要是在首季劲跌了6.4%，创2009年第三季来最大季度跌幅。

欧元兑美元触及日高1.1277美元，稍早跌至近四周低点1.1213美元。分析师表示，对美联储在周三的货币政策声明中不会暗示短期内将再次升息的预期殃及美元兑欧元。

“不会有什么指引，所有的迹象都指向，美联储会采取更有耐心的立场，直至美国经济表现迫使其升息，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza谈及联储进一步升息路径时指出。

欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.1264美元，美元指数.DXY尾盘跌0.33%，报94.798。

美元兑瑞郎尾盘跌0.28%，报0.9750瑞郎。