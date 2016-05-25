美元兑欧元因获利回吐下跌 联储升息押注冷却

路透纽约5月25日 - 美元兑欧元周三从接近10周高位下跌，兑日圆小幅上涨，因押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将很快升息的交易员锁定近期美元上涨带来的部分利润。

欧元兑美元尾盘上涨0.17%至1.1161美元。虽然涨幅微弱，但这是欧元在三个交易日内首次兑美元上涨，从稍早的跌势中反弹，稍早欧元追平周二触及的约10周低位的1.1129美元。

自5月18日以来，欧元已累积下跌约1.3%，当时美联储发布4月会议记录，显示可能近期升息。联储官员周一发表的鹰派讲话，以及一些强劲的经济数据，增强了可能6月或者7月升息的预期。

但交易员不愿继续因联储升息预期追涨美元，特别是在美国阵亡将士纪念日的长周末到来前，花旗的董事总经理和G10外汇策略全球负责人Steven Englander称。

投资者也在等待将于6月3日发布的美国5月就业报告、美联储主席叶伦6月6日发表讲话等关键事件。

“有一些获利回吐，”Englander称，“投资者现在对根据一个题材交易太久非常谨慎。”

美元兑日圆盘中触及110.45日圆高位后尾盘略涨0.11%，报110.10日圆。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计6月升息的机率为32%，低于周二的34%。

美元指数尾盘下跌0.21%，报95.373，从盘中稍早触及的逾八周高位95.661下跌。

德意志银行汇市策略师Sebastien Gal表示，希腊债务减免也被认为是对欧元有利的。

欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，但最后可能会有些技术性调整。这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。

美元兑瑞郎触及近11周高位0.9940瑞郎后回落，在纽约尾盘下跌0.25%，至0.9902瑞郎。(完)