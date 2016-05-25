美元兑欧元因获利回吐下跌 联储升息押注冷却

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月25日 - 美元兑欧元周三从接近10周高位下跌，兑日圆小幅上涨，因押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将很快升息的交易员锁定近期美元上涨带来的部分利润。
欧元兑美元尾盘上涨0.17%至1.1161美元。虽然涨幅微弱，但这是欧元在三个交易日内首次兑美元上涨，从稍早的跌势中反弹，稍早欧元追平周二触及的约10周低位的1.1129美元。
自5月18日以来，欧元已累积下跌约1.3%，当时美联储发布4月会议记录，显示可能近期升息。联储官员周一发表的鹰派讲话，以及一些强劲的经济数据，增强了可能6月或者7月升息的预期。
但交易员不愿继续因联储升息预期追涨美元，特别是在美国阵亡将士纪念日的长周末到来前，花旗的董事总经理和G10外汇策略全球负责人Steven Englander称。
投资者也在等待将于6月3日发布的美国5月就业报告、美联储主席叶伦6月6日发表讲话等关键事件。
“有一些获利回吐，”Englander称，“投资者现在对根据一个题材交易太久非常谨慎。”
美元兑日圆盘中触及110.45日圆高位后尾盘略涨0.11%，报110.10日圆。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计6月升息的机率为32%，低于周二的34%。
美元指数尾盘下跌0.21%，报95.373，从盘中稍早触及的逾八周高位95.661下跌。
德意志银行汇市策略师Sebastien Gal表示，希腊债务减免也被认为是对欧元有利的。
欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，但最后可能会有些技术性调整。这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。
美元兑瑞郎触及近11周高位0.9940瑞郎后回落，在纽约尾盘下跌0.25%，至0.9902瑞郎。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。