（更正）美元录得四个月最大单日跌幅 因就业报告疲弱

(更正：因译文有误，第二段应为“美元兑欧元”录得六个月最大单日百分比跌幅，非“美元兑日圆”。)

路透纽约6月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五创下2月来最大单日百分比跌幅，此前美国公布的就业报告疲弱，令投资人质疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在短期内加息。

美元兑欧元录得六个月最大单日百分比跌幅，投资人预计疲弱的经济数据可能令未来几个月美联储维持利率不变。

美国升息会带动美国公债等美元计价资产的收益，令美元对投资人吸引力增强。

美国劳工部周五报告，5月非农就业岗位仅增加3.8万，为2010年9月来最小增幅。

另外供应管理协会(ISM)调查显示，服务业活动明显降温。

“今日的数据...意味着美联储将按兵不动，不会在6月收紧政策，肯定不会在7月，可能在总统大选前都不会考虑收紧政策了。”Fiera Capital Inc投资长Jonathan Lewis称。

根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，交易商预计美联储在6月14-15日政策会议上加息的机率仅为6%，低于周四的21%。

FedWatch还显示，投资人认为7月加息的机率降至33%，周四为近60%。

今年升息两次或以上的可能性也大幅下降，市场仅消化今年升息两次的机率为25%。

路透访查的15家一级市场交易商中有九家预计今年仅升息一次。

美元指数.DXY大跌1.6%，报93.989，为5月12日来最低，今日跌幅为2月3日来最大，本周美元指数跌约1.5%。

美元兑日圆下挫2%，报106.74日圆，稍早触及5月6日来最低位，本周美元兑日圆大跌超过3%。

欧元兑美元上扬1.7%，触及1.1349美元高位，此为5月13日来最高，今日升幅为12月3日来最大，本周欧元兑美元升幅略高于2%。(完)