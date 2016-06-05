（更正）美元录得四个月最大单日跌幅 因就业报告疲弱

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(更正：因译文有误，第二段应为“美元兑欧元”录得六个月最大单日百分比跌幅，非“美元兑日圆”。)
路透纽约6月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五创下2月来最大单日百分比跌幅，此前美国公布的就业报告疲弱，令投资人质疑美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在短期内加息。
美元兑欧元录得六个月最大单日百分比跌幅，投资人预计疲弱的经济数据可能令未来几个月美联储维持利率不变。
美国升息会带动美国公债等美元计价资产的收益，令美元对投资人吸引力增强。
美国劳工部周五报告，5月非农就业岗位仅增加3.8万，为2010年9月来最小增幅。
另外供应管理协会(ISM)调查显示，服务业活动明显降温。
“今日的数据...意味着美联储将按兵不动，不会在6月收紧政策，肯定不会在7月，可能在总统大选前都不会考虑收紧政策了。”Fiera Capital Inc投资长Jonathan Lewis称。
根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势显示，交易商预计美联储在6月14-15日政策会议上加息的机率仅为6%，低于周四的21%。
FedWatch还显示，投资人认为7月加息的机率降至33%，周四为近60%。
今年升息两次或以上的可能性也大幅下降，市场仅消化今年升息两次的机率为25%。
路透访查的15家一级市场交易商中有九家预计今年仅升息一次。
美元指数.DXY大跌1.6%，报93.989，为5月12日来最低，今日跌幅为2月3日来最大，本周美元指数跌约1.5%。
美元兑日圆下挫2%，报106.74日圆，稍早触及5月6日来最低位，本周美元兑日圆大跌超过3%。
欧元兑美元上扬1.7%，触及1.1349美元高位，此为5月13日来最高，今日升幅为12月3日来最大，本周欧元兑美元升幅略高于2%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。