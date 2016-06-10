日圆受避险需求推动上涨 美元反弹

路透纽约6月9日 - 商品和股市普跌周四提振日圆，因投资者对通胀长时间处于低位和负利率感到不安，将资金注入低风险资产。

当市场出现不确定性时，投资者通常会选择日圆。日圆兑欧元触及三年高位，兑美元触及五周高位。

“今日市场以谨慎情绪为主。股市下跌，债市收益率也下挫，”富国证券的外汇策略师Eric Viloria称。

德国10年期公债和英国10年期公债收益率周四分别触及纪录低位0.024%和1.222%，收益率下跌重压银行股，并拖累全球股市的总体表现。

油价从年内最高位回落，但仍守在每桶50美元之上。

日圆兑欧元上涨1%，报120.88日圆，盘中触及2013年4月以来最高的120.29日圆。日圆兑美元最新上涨0.2%，报106.76日圆，盘中触及5月4日 以来最高的106.24日圆。

美元兑除日圆以外的其它货币反弹，受助于美国上周初请失业金人数意外减少，以及4月趸售销售数据好于预期，缓解了对第二季美国经济增长减速的忧虑。

美元指数.DXY从周三触及的五周低位反弹，最新上涨0.4%，报93.981。

分析师预计，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周召开为期两天的政策会议前，美元将陷于窄幅区间内。他们称，考虑到如果英国在6月23日公投中选择脱离欧盟，市场可能出现动荡，美联储可能不会升息。

英镑兑美元下挫0.2%，报1.4470美元，欧元兑英镑下挫0.4%，报0.7826英镑。

前夜，新西兰央行维持2.25%的利率不变，令部分投资者意外，称因担心房价上涨和初现的通胀压力。

新西兰央行的举措将新西兰元兑美元推至近一年最高0.7148美元，新西兰元最新升1.6%，报0.7132美元。(完)