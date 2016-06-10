日圆受避险需求推动上涨 美元反弹

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月9日 - 商品和股市普跌周四提振日圆，因投资者对通胀长时间处于低位和负利率感到不安，将资金注入低风险资产。
当市场出现不确定性时，投资者通常会选择日圆。日圆兑欧元触及三年高位，兑美元触及五周高位。
“今日市场以谨慎情绪为主。股市下跌，债市收益率也下挫，”富国证券的外汇策略师Eric Viloria称。
德国10年期公债和英国10年期公债收益率周四分别触及纪录低位0.024%和1.222%，收益率下跌重压银行股，并拖累全球股市的总体表现。
油价从年内最高位回落，但仍守在每桶50美元之上。
日圆兑欧元上涨1%，报120.88日圆，盘中触及2013年4月以来最高的120.29日圆。日圆兑美元最新上涨0.2%，报106.76日圆，盘中触及5月4日 以来最高的106.24日圆。
美元兑除日圆以外的其它货币反弹，受助于美国上周初请失业金人数意外减少，以及4月趸售销售数据好于预期，缓解了对第二季美国经济增长减速的忧虑。
美元指数.DXY从周三触及的五周低位反弹，最新上涨0.4%，报93.981。
分析师预计，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周召开为期两天的政策会议前，美元将陷于窄幅区间内。他们称，考虑到如果英国在6月23日公投中选择脱离欧盟，市场可能出现动荡，美联储可能不会升息。
英镑兑美元下挫0.2%，报1.4470美元，欧元兑英镑下挫0.4%，报0.7826英镑。
前夜，新西兰央行维持2.25%的利率不变，令部分投资者意外，称因担心房价上涨和初现的通胀压力。
新西兰央行的举措将新西兰元兑美元推至近一年最高0.7148美元，新西兰元最新升1.6%，报0.7132美元。(完)
(编译 刘静/李爽；审校 母红/龚芳)
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