日圆连升三日英镑由升转跌 明日美国公布就业报告前气氛谨慎

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透纽约7月7日 - 日圆周四连续第三个交易日大涨，而英镑由升转跌，因午后美股主要股指和商品价格下滑，拖累风险意愿溃退。
在伦敦交易时段和纽约汇市上半段，英镑反弹，但之后再度下滑，因在周五美国公布非农就业报告前，投资人更趋谨慎。
根据路透调查，分析师预计美国6月非农就业岗位增幅为17.5万，但鉴于5月非农就业报告意外惨淡，投资人仍保持谨慎。
周五美国的就业报告预计对美元/日圆的影响最大。自今年年初，美元兑日圆已经重挫了19%。
“要美元/日圆对非农就业数据有积极反应，非农就业岗位增幅起码要20万，平均时薪增幅要持稳或超过0.2%，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示。
“鉴于上月数据令人失望的程度，对本月的数据要求就更高。若要反弹持续，非农就业岗位增幅需要至少达到25万，否则数据公布后的走势逆转将非常迅猛，”她还表示。
纽约尾盘，英镑兑美元跌0.1%，报1.2919美元，周三曾跌至31年最低的1.2798美元，自退欧公投以来英镑已经大跌了超过14%。
连跌两日的英镑盘初反弹，因英国公布的制造业数据优于预期，且全球部分股市上涨促使原本作空英镑的投资人获利了结。
英国公投决定退欧震惊市场，英镑后市仍料惨淡，部分分析师预计，未来几个月英镑将跌至1.20美元，因英国央行准备放宽货币政策。
美元兑日圆跌0.5%，报100.78日圆，保持在英国公投后的6月24日触及的99日圆低点之上。在美国公布6月民间就业岗位增幅超过预期，且初请失业金人数低于预期后，美元缩减跌幅。
欧元兑日圆跌0.8%，报111.56日圆。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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