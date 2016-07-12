美元兑日圆升至10日高位 录得2014年来最大单日升幅

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透纽约7月11日 - 美元兑日圆周一升至10日高位，录得约两年最大单日百分比升幅，因日本执政联盟在参议院选举中大胜，日本首相安倍晋三呼吁出台新一轮财政刺激措施。
日本执政党消息人士发布的声明称，刺激措施规模可能达到10万亿日圆(975亿美元)，这扶助日股日经225指数.N225跳升4%，并带动美元兑日圆大涨。预计日本央行也将追加宽松政策以维持低利率和日圆疲弱，确保刺激措施支出能够取得成效。
“目前看来将是财政和货币政策协同行动，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示，“如果出台扩张性财政政策...很自然会通过印钞来注资。”
今年多数时间，投资人买入日圆，因日本央行选择暂不干预汇市。安倍在2012年带领保守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济，即所谓的“安倍经济学”。
“今年稍早多次令日本央行没有出手的部分缘由看来就是，如果没有财政政策的配合，扩大量化宽松就不合情理，”Anderson称，“但现在条件具备了。”
美元兑日圆一度劲升2.3%，报102.87日圆，为7月1日来最高，今日百分比升幅为2014年10月31日来最大，纽约尾盘，美元升2.25%，报102.78日圆。
美元指数触及四个月高位96.793，上周五美国公布的就业报告甚至超过了最高的预期值，已经提振美元指数大涨。该报告令投资人重新预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)年底前仍有加息的希望。
纽约尾盘，美元指数升0.25%，报96.542。
在英国内政部大臣文翠珊成为英国执政保守党党魁唯一候选人后，英镑兑美元由跌转升。英国首相卡梅伦宣布，他将在周三下台，以便文萃珊接任。
英镑兑美元升0.35%，报1.3001美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。