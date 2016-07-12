美元兑日圆升至10日高位 录得2014年来最大单日升幅

路透纽约7月11日 - 美元兑日圆周一升至10日高位，录得约两年最大单日百分比升幅，因日本执政联盟在参议院选举中大胜，日本首相安倍晋三呼吁出台新一轮财政刺激措施。

日本执政党消息人士发布的声明称，刺激措施规模可能达到10万亿日圆(975亿美元)，这扶助日股日经225指数.N225跳升4%，并带动美元兑日圆大涨。预计日本央行也将追加宽松政策以维持低利率和日圆疲弱，确保刺激措施支出能够取得成效。

“目前看来将是财政和货币政策协同行动，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示，“如果出台扩张性财政政策...很自然会通过印钞来注资。”

今年多数时间，投资人买入日圆，因日本央行选择暂不干预汇市。安倍在2012年带领保守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济，即所谓的“安倍经济学”。

“今年稍早多次令日本央行没有出手的部分缘由看来就是，如果没有财政政策的配合，扩大量化宽松就不合情理，”Anderson称，“但现在条件具备了。”

美元兑日圆一度劲升2.3%，报102.87日圆，为7月1日来最高，今日百分比升幅为2014年10月31日来最大，纽约尾盘，美元升2.25%，报102.78日圆。

美元指数触及四个月高位96.793，上周五美国公布的就业报告甚至超过了最高的预期值，已经提振美元指数大涨。该报告令投资人重新预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)年底前仍有加息的希望。

纽约尾盘，美元指数升0.25%，报96.542。

在英国内政部大臣文翠珊成为英国执政保守党党魁唯一候选人后，英镑兑美元由跌转升。英国首相卡梅伦宣布，他将在周三下台，以便文萃珊接任。

英镑兑美元升0.35%，报1.3001美元。(完)