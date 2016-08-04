美元收复失地 但投资者在就业报告前大多离场观望

路透纽约8月3日 - 美元周三上涨，此前一天触及六周低位，投资者在周五美国发布非农就业报告前轧平头寸，非农就业报告应该有助于投资人判断美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息的时机。

美元在上周前的周度表现为一年半来最佳，但上周美联储令投资者感到失望，因未能像预期得那样明确发出近期将升息的信号，加上美国经济增长数据远低于预期。

美元指数.DXY纽约尾盘升0.5%，至95.563。周二，美元指数触及六周低位，但本周迄今持平。

美国民间就业机构(ADP)周三发布的数据显示，7月民间雇主新增17.9万个就业岗位，表明劳动力市场持续改善。但数据没有明显改变联储将在今年维持利率不变的预期，周五发布的政府7月就业报告将令投资人更全面的了解就业市场的表现。

CME的FedWatch显示，联邦基金利率期货周三晚些时候的走势暗示，美联储下月会议升息的机率为18%，高于周二的12%。12月会议升息的机率从周二的38%升至42.7%。

分析师曾说过，除非在美联储开会当月市场消化的升息预期超过60%，否则美联储不会升息。

DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio称，近期美国就业数据符合美联储将升息的预期。

“但在美联储9月会议前仅剩两份非农就业报告了，数据必须异常强劲，美联储才有可能考虑升息。”他还表示。

市场人士也在等待英国央行周四的货币政策决定，一个多月前英国公投决定脱离欧盟。市场普遍预计英国央行周四将下调利率。

周三尾盘英镑兑美元下跌0.3%，报1.3311美元， 英镑自英国公投决定脱欧以来兑美元下跌超过10%。

美元兑日圆从三周低位反弹，投资者对进一步买入日圆保持谨慎，此前日本财务省财务官浅川雅嗣加大对日圆升势的口头干预，警告投机客勿推升日圆上涨过快。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.3%，报101.16日圆。（完）