美元普涨 因强劲的美国就业报告提升今年升息的可能性

- 路透纽约8月5日 - 美元周五全线上涨，此前发布的数据显示，美元7月新增就业岗位超过预期，薪资增长加快，增强了经济增长提速的预期，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息可能性提高。

在就业数据发布后，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑日圆转跌为升。

美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗位上调至急增29.2万个，经济各领域就业岗位普遍增加。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位18万个。

“又一份良好的就业报告，美联储官员乐见这样的就业市场发展，薪资压力不断增长的初步迹象尤其吸引鹰派的注意力，”ING Wholesale Banking外汇策略师Viraj Patel称。

“而且，报告发布的时机对于处于跌势的美元再好不过，美元在上周发布疲弱的第二季国内生产总值数据后一直承压，”他补充道。

周五的数据发布后，联邦基金利率期货合约消化的下个月会议升息机率为18%，周四晚些时候为9%；年底前升息机率约为46%，高于周三稍晚的34%。

纽约汇市尾盘，美元指数升0.5%至96.212，收复部分上周的跌幅，美元上周大跌2%，录得4月以来最差周度表现。

美元兑日圆升0.6%，报101.77日圆，录得逾一周来最大单日升幅。

美元兑瑞郎盘中触及一周高位，尾盘报0.9796瑞士法郎，升0.6%。

另外，欧元兑美元跌至一周低位，最新报1.1088美元，下跌0.3%。(完)