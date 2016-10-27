美元兑瑞典克朗因瑞典央行言论急升 兑日圆上涨

路透纽约10月27日 - 美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高，因瑞典央行发表鸽派言论；美元兑日圆触及三个月高位，受美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息预期推动。

瑞典央行称，再次降息的可能性上升，已准备好进一步扩大量化宽松计划。该行已经将利率下调至负0.5%，并将在年底前购买40%的未到期公债。

美元兑瑞典克朗最新报9.0689，上涨1.81%；稍早升2%，触及2009年3月初以来最高的9.0890。

“人们似乎预计央行会说这样的话，像‘将维持宽松政策’等，”花旗董事总经理兼G10外汇策略全球负责人Steven Englander称，“采取进一步措施，以支持进一步下滑的经济...这向市场传递了超级鸽派的信号。”

美元兑日圆触及105.34日圆的三个月高位，最新上涨0.75%，报105.24日圆。分析师称，因预计美联储将于12月升息，美债收益率上涨，这驱动了美元兑日圆上涨。美债收益率盘中升至大约五个月高位。

欧元兑美元下跌0.06%，报1.0900美元，在上午交易中曾上涨0.3%，至1.0942美元的盘中高位。欧元兑美元本月已经下跌了约3%，势将录得近一年来的最差月度表现。

“人们预计联储会升息，很可能在12月，也许2017年会进一步升息，”FX Analytics合伙人David Gilmore称，“市场对持有美元和遇高抛出欧元感到放心。”

根据CME Group的FedWatch，交易员现在预计美联储12月升息的可能性为78%，略高于周三。

美元指数纽约尾盘上涨0.25%，报98.875。(完)