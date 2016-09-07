美元下跌1% 因疲弱的美国数据令本月升息可能性不复存在

路透纽约9月6日 - 美元周二急跌，因数据显示，美国服务业成长速度为2010年初以来最慢，导致对美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内升息的预期降温。

美元兑日圆、欧元、瑞郎和英镑等货币下跌1%，其中，英镑兑美元攀升至7月中以来最高。

供应管理协会(ISM)美国8月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.4，远低于经济学的预期，且录得2008年11月以来最大月跌幅。

数据疲弱导致9月升息的可能性不复存在，且影响到交易员对美联储未来升息步伐的押注，Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示。

“我认为，大多数人对美联储将要升息深信不疑，这一点毋庸置疑，”Eliasson说，“从前瞻的角度来看，现在的问题是，下一次升息的时间和未来升息的次数。”

美联储的就业市场状况指数8月也回落，下滑至负值区域，7月为正值。

服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。

上周五公布的非农就业报告显示，8月美国新增就业岗位15.1万，不及分析师的预期，且远低于6、7两月各逾25万的强劲增幅。

美元兑日圆跌1.3%，报102.05日圆。

数据公布后，英镑兑美元上扬1%，触及七周新高1.3443美元。欧元兑美元攀升至8月26日以来最高1.1255美元。

美元指数跌1%，报94.821，为8月26日以来最低。

新西兰元兑美元上扬1.5%，触及2015年5月以来最高，受助于美国数据疲弱，以及新西兰的乳制品拍卖获强劲需求后，奶价上涨。

澳元兑美元跳涨1.3%，部分因澳洲央行决定维持利率在1.5%不变。(完)