欧元上涨 因意大利公投结果与交易员预期一致

路透纽约12月5日 - 欧元兑美元周一跳升，此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已预计到此结果。

预计伦齐将于周一辞职。对修宪公投投否定票的比例占59.1%，比预估的多。

伦齐的辞职可能为明年提前举行大选，以及反欧盟的五星运动党获得政权打开大门，但许多投资者和分析师认为，更可能的情况是，在2018年大选前将由看守政府执政。

“市场为这次否决投票准备了很久...短期内不会有什么超过市场预期的负面消息，”瑞士信贷全球外汇策略负责人Shahab Jalinoos称。

预计欧洲央行将在周四开会时暗示将减少公债购买计划，这被认为给欧元增加了支撑。

“欧洲央行即将召开会议也是欧元今日反弹的另一原因，”Jalinoos称。

欧元上涨0.96%，报1.0774美元，稍早升至11月15日以来最高的1.0796美元。在意大利公投后，欧元应声跌至去年3月以来最低的1.0503。

美元兑一篮子货币周一跌至三周低位，因投资者认为近期美元升势过度。

上周五美国发布的就业报告稳固但不算亮丽，未能给特朗普在11月8日意外胜选带来的美元升势增添柴火。

美国劳工部周五称，上月，美国新增非农就业岗位17.8万个，10月增加14.2万个。不过，薪资出现近一年来的首次下跌。

“美元走在了升息前头，市场头寸增加太快，未来数周还有回调的空间，”道明证券外汇交易策略北美负责人Mark McCormick称。

美元指数下跌0.67%，报100.09，盘中低见11月15日以来最低的99.849。(完)