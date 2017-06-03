美国公布疲弱就业数据 美元跌至七个月低点

国际油价从10个月低位回升 本周下跌近4%
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透纽约6月2日 - 美元周五跌至七个月低点，此前数据显示美国上月就业岗位增幅少于预期，这可能打乱美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年下半年升息的安排。
美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点，兑日圆下滑至两周低点。
数据显示，5月美国非农就业岗位增长仅13.8万，因制造业、政府和零售业就业岗位减少，市场原本预估增加18.5万。
3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。5月就业岗位增幅远低于过去12个月月均增幅18.1万。
不过失业率降至16年最低的4.3%。
分析师表示，尽管就业岗位增幅远逊预期，但不一定会影响美联储本月加息。
FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示，6月加息的动能和预期足够强劲，能确保美联储主席叶伦仍会如预期在6月14日行动。
不过他指出，美联储今年稍后再度升息的计划现在看来远未确定。
根据CME的FedWatch，利率期货尾盘显示，交易商预计美联储在6月14日升息的机率高达96%。
基于CME Group Inc的Chicago Board of Trade上交易的联邦基金利率期货价格，交易商仍预计年底前再升息一次的可能性略低于50%。
美元指数跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。
欧元兑美元升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。
美元兑日圆跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。
美元兑瑞郎触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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