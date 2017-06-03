美国公布疲弱就业数据 美元跌至七个月低点

路透纽约6月2日 - 美元周五跌至七个月低点，此前数据显示美国上月就业岗位增幅少于预期，这可能打乱美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年下半年升息的安排。

美元兑欧元和瑞郎跌至七个月低点，兑日圆下滑至两周低点。

数据显示，5月美国非农就业岗位增长仅13.8万，因制造业、政府和零售业就业岗位减少，市场原本预估增加18.5万。

3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。5月就业岗位增幅远低于过去12个月月均增幅18.1万。

不过失业率降至16年最低的4.3%。

分析师表示，尽管就业岗位增幅远逊预期，但不一定会影响美联储本月加息。

FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示，6月加息的动能和预期足够强劲，能确保美联储主席叶伦仍会如预期在6月14日行动。

不过他指出，美联储今年稍后再度升息的计划现在看来远未确定。

根据CME的FedWatch，利率期货尾盘显示，交易商预计美联储在6月14日升息的机率高达96%。

基于CME Group Inc的Chicago Board of Trade上交易的联邦基金利率期货价格，交易商仍预计年底前再升息一次的可能性略低于50%。

美元指数跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。

欧元兑美元升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。

美元兑日圆跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。

美元兑瑞郎触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。(完)