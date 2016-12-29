美元兑英镑走强 因英国退欧忧虑和美国成长预期被上调

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约12月28日 - 美元兑英镑周三触及两个月最高，因担忧明年的英国退欧磋商，另外，预期美国经济成长加速也扶助支撑美元。
英镑兑美元盘中一度下跌0.5%，低见10月31日以来最低1.2201美元。明年英国将面临脱欧磋商的不确定性。英国首相特蕾莎·梅在10月表示，将在3月底之前启动脱欧进程。
市场预期，美国候任总统特朗普将通过财政刺激举措来提振美国成长，这也继续提振美元。
候任白宫发言人Sean Spicer在一次记者会上表示，特朗普计划在今日2100-2200 GMT发表与经济有关的声明。
美元指数今年迄今已累积上涨4.7%。所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月14日发布的预期显示，明年将会升息三次，超过9月时预期的两次。这也助燃美元近期的涨势。
“今日只是延续美元近期的涨势，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。他指出，很多交易员目前在度假，市场交投清淡。他还表示，即将开始的英国脱欧磋商，对英镑而言并不是个好兆头。
欧元兑美元盘中一度下跌0.8%，至八日低位1.0372美元。美元兑日圆尾盘下跌0.15%，报117.21日圆，从稍早触及的六日高位117.81日圆回落。
美元指数尾盘上扬0.28%，报103.310，日内高见103.630，并挑战12月20日触及的14年高位103.650。
部分分析师表示，导致欧元走疲的另一个原因是，欧洲央行估计的救助意大利西雅那银行所需的资金增加。
“我们预计，美元可能还有一定的进一步上行的空间，”汇丰的策略师Dominic Bunning表示。
欧元兑美元仍然疲弱，尽管数据显示，美国11月成屋待完成销售降至近一年来最低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”