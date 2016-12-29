美元兑英镑走强 因英国退欧忧虑和美国成长预期被上调

路透纽约12月28日 - 美元兑英镑周三触及两个月最高，因担忧明年的英国退欧磋商，另外，预期美国经济成长加速也扶助支撑美元。

英镑兑美元盘中一度下跌0.5%，低见10月31日以来最低1.2201美元。明年英国将面临脱欧磋商的不确定性。英国首相特蕾莎·梅在10月表示，将在3月底之前启动脱欧进程。

市场预期，美国候任总统特朗普将通过财政刺激举措来提振美国成长，这也继续提振美元。

候任白宫发言人Sean Spicer在一次记者会上表示，特朗普计划在今日2100-2200 GMT发表与经济有关的声明。

美元指数今年迄今已累积上涨4.7%。所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月14日发布的预期显示，明年将会升息三次，超过9月时预期的两次。这也助燃美元近期的涨势。

“今日只是延续美元近期的涨势，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。他指出，很多交易员目前在度假，市场交投清淡。他还表示，即将开始的英国脱欧磋商，对英镑而言并不是个好兆头。

欧元兑美元盘中一度下跌0.8%，至八日低位1.0372美元。美元兑日圆尾盘下跌0.15%，报117.21日圆，从稍早触及的六日高位117.81日圆回落。

美元指数尾盘上扬0.28%，报103.310，日内高见103.630，并挑战12月20日触及的14年高位103.650。

部分分析师表示，导致欧元走疲的另一个原因是，欧洲央行估计的救助意大利西雅那银行所需的资金增加。

“我们预计，美元可能还有一定的进一步上行的空间，”汇丰的策略师Dominic Bunning表示。

欧元兑美元仍然疲弱，尽管数据显示，美国11月成屋待完成销售降至近一年来最低。(完)