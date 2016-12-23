美元徘徊在14年高位下方 欧元走坚

路透纽约12月22日 - 美元兑一篮子货币周四基本持稳，徘徊在本周稍早触及的14年高位下方，因在早盘出现一波获利了结后，浮现一轮温和买盘。

分析师称，交易商对今日多数向好的美国经济数据反应冷淡，在圣诞节前未再增加美元看涨押注。

“美元已录得相当可观的涨幅，是时候稍作喘息，”Columbia Threadneedle Investments的高级利率和汇市分析师Ed Al-Hussainy表示。

美元指数小涨，报103.08，但仍低于周二触及的2002年12月以来最高103.65。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周暗示明年将升息三次，超过部分分析师预期的两次，之后美元接连刷新数年高位。

美元涨势始于六周前，受助于市场押注，美国候任总统特朗普和共和党控制的国会将会减税并增加联邦支出，从而提振经济成长并推升通胀。

目前市场翘首以待特朗普政府经济政策的细节，交易商和分析师谨慎地认为，美元可能进一步回落。自11月8日大选以来，美元指数已累积攀升5%。

不过，他们中的多数人并未改变长期看好美元的观点。

“毫无疑问，美元的大趋势是走强，”Cambridge Global Payments的高级汇市交易员Stephen Casey说，“美元的每一次下跌都将是买入良机。”

周四公布的11月美国资本财新订单数据强于预期，且美国第三季经济增长年率被上修，巩固了经济稳步扩张的观点。

美元升势暂歇的同时，欧元持稳，之前意大利政府公布救助西雅那银行的计划。

欧元兑美元盘中触及一周高位，从路透数据显示的周二触及的近14年低位1.0350美元反弹。欧元纽约尾盘上涨0.1%，报1.0429美元。

欧元兑日圆上涨0.1%，报122.67日圆。

美元兑日圆持平在117.57日圆，一周前触及2月初以来最高118.66日圆。(完)