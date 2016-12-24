美元基本持平 圣诞假日前交投清淡

路透纽约12月23日 - 美元周五持稳，比本周稍早触及的14年高位低约0.5%。市场交投清淡，因交易员在圣诞节长周末前离场。

美元近期的升势可能会在新年交易开始后恢复。自11月8日特朗普在美国大选中获胜以来，美元兑一篮子货币已经上涨了5%。

“从现在到年底，没人愿意承担新的风险，他们不想毁掉已取得的涨幅，”Evercore ISI策略师Stan Shipley称。

交易员没有理会乐观的新屋销售和消费者信心数据，数据巩固了美国经济正稳步扩张的观点。

市场押注特朗普的经济政策将刺激经济增长并推升通胀，这提振投资者对美元、股票和企业债的兴致，也导致对传统的避险资产如日圆、黄金和美债的抛售。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示明年将以更快的速度升息，而欧洲央行和日本央行却维持超宽松货币政策立场，也在近日支撑了美元。

美元指数小幅下跌至103.04，在0.34点的区间内波动，距离周二触及的14年高位103.65不远。

欧元持稳，此前意大利政府批准了对西雅那银行(BMPS.MI)的救助计划，这家世界上最古老的银行之前未能从投资者那里筹集到所需资金。

对欧洲银行业的担忧也有所缓解，也因为瑞士信贷(CSGN.S)和德意志银行DBNKGn.DE与美国司法部就其在销售抵押支持证券(MBS)时误导投资者的指控达成和解。

欧元上涨0.1%，报1.0446美元，持于本周稍早触及的近14年低位的1.0350美元之上。

日本市场因节日休市，日圆兑欧元微升0.1%，报122.45日圆，兑美元上涨0.2%，报117.26日圆。

“日圆在经历了近期的下跌后进行一些整固，” Wells Fargo Investment Institute全球市场首席策略师Paul Christopher称。

分析师称，日圆兑美元在本周触及10个半月低位后有所反弹，受助于美债收益率下降，以及安卡拉和柏林发生袭击事件后出现一些避险买盘。

指标10年期美债收益率下跌1个基点至2.543%。(完)