美元兑日圆在假期淡静交投中上涨 因美国数据强于预期

路透纽约12月27日 - 美元兑日圆周二在淡静交投中上涨，受强于预期的美国经济数据提振，且投资人预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)对通胀态度强硬，但美元兑日圆仍低于近期触及的10个月高位。

数据有助于巩固美联储明年将加快升息步幅的预期，12月14日美联储预计明年加息三次，多于9月预估的两次后，上述预期升温。

因英国、澳洲、新西兰、加拿大和香港市场仍因假期休市，汇市交投清淡。

“美联储明年收紧政策的前景令债券承压，美债收益率上涨，美元继续获得买盘，很明显Case-Shiller房价数据对此也有帮助。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

数据显示，美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.6%，分析师的预估为增长0.5%，9月修正后为增长0.5%。

美元兑日圆扩大涨幅至日高117.61日圆，当日升近0.5%，因数据显示美国12月消费者信心触及逾15年最高。

美元兑日圆仍低于12月15日所创的10个月高位118.66日圆。美元指数也低于12月20日触及的14年高位103.650，纽约尾盘，美元指数持稳，报103.020。

分析师表示，美元升势看来仍完整，尽管美元是否能攻下120日圆及兑欧元触及平价水准仍难以预料。

“美元受到，且可能继续受到新政府政策将刺激通胀、从而迫使美联储在2017年加快升息的预期支撑。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner在研究报告中指出。

今年美元指数势将上扬约4.5%，连升第四年。所有这些涨幅都是11月8日美国大选后录得的，因市场预期美国当选总统特朗普的经济政策和美联储加快加息会提振美元。

欧元兑美元尾盘大致持平，报1.0457美元。(完)