美元兑主要货币触及一个月低位 此前特朗普召开记者会

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透纽约1月11日 - 美元兑一篮子主要货币周三逆转早盘升势，跌至一个月低位，此前美国候任总统特朗普召开记者会，令希望他会提供促增长计划指引的美元多头感到失望。
记者会前，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑英镑触及三个月高位。特朗普在记者会上攻击了美国情报机构，驳斥了有关他与俄罗斯关系亲密的报导，但没有阐述其经济政策主张，美元随后兑上述货币转跌。
一段时间以来，投资者押注，特朗普将增加公共支出，刺激美国公司将海外资金汇回国内进行投资，这些政策将会提振通胀，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)稳步升息。
上述押注推高美元指数，自11月8日美国大选以来，美元指数上涨了4%，并在1月3日触及14年高位的103.820。
美元指数在记者会前触及一周高位102.950，在记者会后跌至12月14日以来最低101.280。在纽约时段下午的交易中缩小跌幅，尾盘报101.860，下跌0.15%。
“市场对特朗普没有具体谈到财政支出计划的细节感到失望，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。
记者会后，欧元兑美元最多升0.6%，至盘中高位1.0622美元，逼近周二触及的11日高位1.0626美元，但高于稍早触及的一周低位1.0455美元。
美元兑日圆下跌约1.3%，至一个月低位的114.26日圆，记者会前最多上涨0.9%，至116.85日圆。在特朗普发表讲话前，英镑最多跌逾1%，至三个月低位的1.2038美元，稍晚反弹0.8%，至1.2273美元。
“市场对记者会有些不现实的预期，”花旗董事总经理和10国集团外汇策略全球负责人Steven Englander称。
墨西哥披索兑美元触及纪录新低22.0440披索，逆美元普跌走势而动，此前，特朗普警告称，将对美国汽车公司在墨西哥生产的产品施以重税。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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