美元兑主要货币触及一个月低位 此前特朗普召开记者会

路透纽约1月11日 - 美元兑一篮子主要货币周三逆转早盘升势，跌至一个月低位，此前美国候任总统特朗普召开记者会，令希望他会提供促增长计划指引的美元多头感到失望。

记者会前，美元兑欧元和瑞郎触及一周高位，兑英镑触及三个月高位。特朗普在记者会上攻击了美国情报机构，驳斥了有关他与俄罗斯关系亲密的报导，但没有阐述其经济政策主张，美元随后兑上述货币转跌。

一段时间以来，投资者押注，特朗普将增加公共支出，刺激美国公司将海外资金汇回国内进行投资，这些政策将会提振通胀，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)稳步升息。

上述押注推高美元指数，自11月8日美国大选以来，美元指数上涨了4%，并在1月3日触及14年高位的103.820。

美元指数在记者会前触及一周高位102.950，在记者会后跌至12月14日以来最低101.280。在纽约时段下午的交易中缩小跌幅，尾盘报101.860，下跌0.15%。

“市场对特朗普没有具体谈到财政支出计划的细节感到失望，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

记者会后，欧元兑美元最多升0.6%，至盘中高位1.0622美元，逼近周二触及的11日高位1.0626美元，但高于稍早触及的一周低位1.0455美元。

美元兑日圆下跌约1.3%，至一个月低位的114.26日圆，记者会前最多上涨0.9%，至116.85日圆。在特朗普发表讲话前，英镑最多跌逾1%，至三个月低位的1.2038美元，稍晚反弹0.8%，至1.2273美元。

“市场对记者会有些不现实的预期，”花旗董事总经理和10国集团外汇策略全球负责人Steven Englander称。

墨西哥披索兑美元触及纪录新低22.0440披索，逆美元普跌走势而动，此前，特朗普警告称，将对美国汽车公司在墨西哥生产的产品施以重税。(完)