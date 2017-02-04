美元微跌 因数据显示美国薪资增长缓慢

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约2月3日 - 美元周五下跌，盘中交投震荡，此前美国就业报告显示，尽管上月新增就业岗位强劲，但薪资增长低于预期，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年升息方面不那么积极。
美元走势挣扎，因担心特朗普政府倾向于弱势美元。美元在1月的百分比跌幅创30年来同期最大。
本周美元维持跌势，兑日圆下跌2.3%，录得7月底以来最差周度表现。
美元指数连续第六周下跌。
令美元今年的疲弱走势雪上加霜的是，周五发布的就业报告显示，1月非农就业岗位新增22.7万个，为四个月来最多。但失业率增加0.1个百分点，至4.8%。薪资增长缓慢，表明劳动力市场仍有一些闲置，将令通胀受到抑制。
根据CME Group的FedWatch，就业报告发布后，联邦基金利率期货消化的3月升息的可能性不到10%，6月升息的可能性超过60%。
“主要是考虑到薪资增长放缓，这大大打击了美联储近期升息的预期，”Forex.com研究负责人James Chen称，他补充道，平均时薪反映劳动力和消费者通胀。
平均时薪仅增长0.1%，低于市场预估的0.3%，12月的薪资增长率也被下调。
周五稍晚芝加哥联储主席埃文斯称，他倾向于逐渐升息，这进一步强化了就业报告的鸽派影响。
纽约尾盘，美元指数持平至略微走低，报99.776。
美元兑日圆下跌0.1%，报112.70，欧元兑美元升0.2%，报1.0775。
1月美国非制造业指数为56.5，略低于市场预估的57.0，但根据High Frequency Economics，该数据仍高于2016年全年平均值54.9。
“比预期地低一点，但仍相当强劲，”High Frequency的首席美国经济学家Jim O'Sullivan称，“数据显示出良好的上行动能。”(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。