美元微跌 因数据显示美国薪资增长缓慢

路透纽约2月3日 - 美元周五下跌，盘中交投震荡，此前美国就业报告显示，尽管上月新增就业岗位强劲，但薪资增长低于预期，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年升息方面不那么积极。

美元走势挣扎，因担心特朗普政府倾向于弱势美元。美元在1月的百分比跌幅创30年来同期最大。

本周美元维持跌势，兑日圆下跌2.3%，录得7月底以来最差周度表现。

美元指数连续第六周下跌。

令美元今年的疲弱走势雪上加霜的是，周五发布的就业报告显示，1月非农就业岗位新增22.7万个，为四个月来最多。但失业率增加0.1个百分点，至4.8%。薪资增长缓慢，表明劳动力市场仍有一些闲置，将令通胀受到抑制。

根据CME Group的FedWatch，就业报告发布后，联邦基金利率期货消化的3月升息的可能性不到10%，6月升息的可能性超过60%。

“主要是考虑到薪资增长放缓，这大大打击了美联储近期升息的预期，”Forex.com研究负责人James Chen称，他补充道，平均时薪反映劳动力和消费者通胀。

平均时薪仅增长0.1%，低于市场预估的0.3%，12月的薪资增长率也被下调。

周五稍晚芝加哥联储主席埃文斯称，他倾向于逐渐升息，这进一步强化了就业报告的鸽派影响。

纽约尾盘，美元指数持平至略微走低，报99.776。

美元兑日圆下跌0.1%，报112.70，欧元兑美元升0.2%，报1.0775。

1月美国非制造业指数为56.5，略低于市场预估的57.0，但根据High Frequency Economics，该数据仍高于2016年全年平均值54.9。

“比预期地低一点，但仍相当强劲，”High Frequency的首席美国经济学家Jim O'Sullivan称，“数据显示出良好的上行动能。”(完)