美元指数触及三周高位 因叶伦暗示可能会加快升息步伐

路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。

较之近日美联储其它官员的讲话，今日叶伦的讲话基调更偏鹰派。这些官员希望美联储加快升息步伐，因在目前美国经济扩张的背景下，加速升息将是合适之举。

“她是在为今年升息三次铺路，” Brown Brothers Harriman的首席投资策略师Scott Clemons说。

美国利率期货走势暗示，交易商认为，今年升息三次的机率为41%，高于周一的33%，CME Group的FedWatch工具显示。

“迟迟不撤走宽松政策将是不明智的，”叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称。

叶伦将于周三1500 GMT在众议院金融服务委员会做证词陈述。

在隔夜交投中，美元指数下滑，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职，他被指在特朗普就职前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并在此问题上误导了副总统彭斯。

弗林辞职不禁让人担忧特朗普政府落实其经济计划的能力，包括市场认为对美元和股市有利的减税计划。

美元指数削减盘初跌幅，因数据显示，1月美国生产者物价指数(PPI)录得逾四年来最大涨幅，支持了国内通胀正在接近美联储设定的2%目标的观点。

美元指数在稍早跌至100.90后逆转走势，触及三周高位101.38。尾盘上扬0.25%，报101.21。

美元兑日圆触及两周峰值114.47日圆，抹去稍早跌幅。尾盘上扬0.4%，报114.16日圆。

欧元兑美元挫0.2%，报1.0572美元，受累于区内政治风险和令人失望的经济数据。

对法国大选和希腊救助磋商的担忧重压欧元。

投资者越发担忧法国可能会步英国后尘，退出欧元区，因民调显示，极右翼政党民族阵线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。(完)