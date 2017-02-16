美元从一个月高位回落 因投资者锁定获利

路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。

美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。

叶伦周二暗示，由于就业市场改善，且通胀显示出接近2%的迹象，联储今年可能加快升息步伐。

但她谨慎指出，升息次数取决于特朗普总统和共和党控制的国会可能出台的减税、增加基建支出和放松监管等举措所造成的影响。

其它几位美联储官员今日也在讲话中预计，联储将会加速升息，与叶伦的观点相呼应。

费城联储总裁哈克认为，今年升息三次是合适的。波士顿联储总裁罗森格伦表示，今年至少需要升息三次。

“由于升息时机问题，市场有一些犹豫不决，”德意志银行驻纽约的外汇策略师Sebastien Galy表示。

美元指数持平在101.21，盘中高见101.76，为1月12日以来最高，因数据显示，1月美国零售销售增长0.4%，强于预期，消费者物价指数跳升0.6%，创近四年来最大升幅。

“市场动能不足，因此投资者锁定获利，”Galy说。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场走势暗示，交易商预计，美联储在3月会议上升息的机率仅为27%，今年升息三次的机率不到50%。

并非所有的美国数据都令人鼓舞，工业生产和房屋建筑商信心数据意外回落。

欧元兑美元从一个月低位反弹，尾盘上涨0.1%，报1.0583美元。美元兑日圆徘徊在两周高位附近，尾盘报114.33日圆。(完)