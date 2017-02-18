日圆上扬 因政治忧虑引发避险买盘

路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。

美元兑除日圆外的多数主要货币也走强，美元指数录得连续第二周上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表了略偏鹰派的讲话，且美国零售销售和消费者物价等数据意外强劲。

“我们在政治政策的真空中交投，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa谈及美元时称，“走势将继续震荡。”

全球股市下滑，加上美国将迎来三日长周末假期，进一步带动了对日圆、债券等较低风险资产的兴致。

日圆兑美元升0.3%，报112.87日圆，日圆兑欧元升0.9%，报119.78日圆。

消息称法国左翼政党会团结一致，在总统大选中支持一位候选人，可能在首轮选举中将中间和偏右翼候选人击退，给第二轮选举造成一个新的局面。这可能的结盟会增加反欧盟、反移民的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞赢得大选的机率。

受上述政治方面的发展影响，欧元兑美元跌0.6%，报1.0612美元，守在周三触及的五周低点1.0520美元之上。

欧元下滑扶助稳定了美元，因交易商本周稍早已经缩减了对美元的多头押注，因对美联储将在3月升息的预期降温。

交易商认为，叶伦在国会两日作证时没有为3月加息提供足够理据，但她的讲话令今年加息超过两次的可能性上升。

美国总统特朗普在国家安全顾问弗林辞职后举行的记者会上咄咄逼人，令投资人质疑特朗普政府在推进经济政策上的有效性。

“对美元多头来说，本周的走势令人沮丧，”PioneerInvestments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya称，“下周美元可能也将保持区间波动。”

美元指数升0.44%，报100.89，扭转周四下跌0.7%的走势，周四跌幅为逾两周最大，本周美元指数小涨0.1%。(完)