美元普涨 因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险

路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。

克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。另外，Market NewsInternational援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。

投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达拉斯联储总裁柯普朗的讲话。

“尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。

根据CME Group的FedWatch工具，周二美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储3月升息的机率为22.1%。经济数据稳健，以及通胀攀升，已促使包括主席叶伦在内的联储决策者承诺，将在短期内升息。

美元指数尾盘上扬0.4%，报101.370，盘中触及六日高位101.600。

美元兑日圆上扬0.5%，报113.61日圆，有望录得八日来最大单日涨幅。

欧元兑美元盘中下跌0.8%，低见六日低位1.0526美元，因在4月23日法国举行首轮选举前，该国候选人勒庞和荷兰候选人Geert Wilders的反欧盟言论让市场感到不安。另外，荷兰3月15日举行议会选举，以及美联储官员的鹰派讲话也重压欧元。

“我们开始看到政治风险与日俱增，”Oanda的高级汇市策略师Alfonso Esparza说，“反欧盟候选人可能在法国大选中胜出的事实拖累欧元兑美元走软。”

欧元兑美元在美国时段稍后的交易中削减跌幅，尾盘下跌0.6%，报1.0547美元。欧元兑挪威克郎跌至2015年7月以来最低8.8014克朗，因油价上涨。原油是挪威的主要收入来源之一。布兰特原油期货收涨约0.9%，报每桶56.66美元。(完)