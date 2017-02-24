美元下跌 因努钦税改评论和美联储预期

路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。

美元兑日圆最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位，欧元兑美元最多升0.4%，至1.0595美元。

对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。

美国新财长努钦告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。他告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，希望在国会8月休会前税改议案能获得通过。

这与过去一个月其他政客发表的评论相一致，但在一些投资者看来，这在一定程度上减弱了特朗普近期所做承诺的力度。

“多数人都希望这些政策调整能很快颁布，”FirstLine FX首席执行长和创始人Jason Leinwand称，“市场开始意识到，不会像预期那么快。”

一项民调显示，在可能进行的大选第二轮投票中，勒庞的支持率仅落后保守派候选人菲永10个百分点，但落后中间派候选人马克龙22个百分点。

周三发布的美联储会议记录继续令美元兑其它主要货币受压。会议记录显示，有投票权的委员认为升息没有那么紧迫。

CME Group的FedWatch数据显示，周四联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的可能性仅为22.1%，虽然高于周三的17.7%，但仍然很低。

美元指数尾盘下跌0.2%，报101.010。美元兑墨西哥披索最多下跌1.5%，报19.6108披索，为特朗普11月8日赢得美国大选以来的最低水平。(完)