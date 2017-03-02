美元触及七周高位 因预计美联储接近升息

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员会(FOMC)有永久投票权的委员。
旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3月会议上认真讨论是否升息。
“威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Richard Franulovich表示。
美元指数上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。
美元兑日圆盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。
“今日市场的主题是对美联储3月升息的预期再度高涨。美元从中获得指引，”法国农业信贷银行驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说。
根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现预计，美联储3月升息的机率为66%。美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。
周三公布的数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，为2013年2月以来最大增幅。1月个人支出增长0.2%。
升息预期所产生的影响盖过了美国总统特朗普周二晚间在国会讲话。他在讲话中概述了大规模减税，和投资1万亿美元民间和公共资金，改善美国的道路和桥梁等陈旧基础设施的计划，但未提供计划细节。
英镑和加元兑美元走软，触及1月20日以来最低。
加拿大央行今日保持利率不变，但对经济的看法十分谨慎。加元因此承压。
“加元盘初走低，加拿大央行的政策声明加剧了跌势，”法农信的Serebriakov说。
英镑走软，因自去年英国退欧公投后，政治紧张情绪再度抬头，重压英镑，而令人失望的经济数据进一步加剧了英镑的颓势。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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