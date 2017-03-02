美元触及七周高位 因预计美联储接近升息

路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。

纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员会(FOMC)有永久投票权的委员。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3月会议上认真讨论是否升息。

“威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Richard Franulovich表示。

美元指数上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。

美元兑日圆盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。

“今日市场的主题是对美联储3月升息的预期再度高涨。美元从中获得指引，”法国农业信贷银行驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现预计，美联储3月升息的机率为66%。美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。

周三公布的数据显示，1月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，为2013年2月以来最大增幅。1月个人支出增长0.2%。

升息预期所产生的影响盖过了美国总统特朗普周二晚间在国会讲话。他在讲话中概述了大规模减税，和投资1万亿美元民间和公共资金，改善美国的道路和桥梁等陈旧基础设施的计划，但未提供计划细节。

英镑和加元兑美元走软，触及1月20日以来最低。

加拿大央行今日保持利率不变，但对经济的看法十分谨慎。加元因此承压。

“加元盘初走低，加拿大央行的政策声明加剧了跌势，”法农信的Serebriakov说。

英镑走软，因自去年英国退欧公投后，政治紧张情绪再度抬头，重压英镑，而令人失望的经济数据进一步加剧了英镑的颓势。(完)