美元急挫 此前美联储称未来会循序渐进地升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约3月15日 - 美元兑主要货币周三大幅下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一如预期上调利率，但暗示今年收紧货币政策的步伐比许多市场人士预期的缓慢。
美元兑欧元跌至五周低位，兑瑞郎跌至四周低位，兑日圆和英镑跌至两周低位。
美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。
未来升息的步伐会是“循序渐进的”，美联储在政策声明中指出，联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。美联储在去年升息一次。
在美联储发布决定前，投资者消化了今年至少升息四次的预期。
“美联储基本维持之前的利率预估中值不变，对提振全球金融市场升至历史高位的经济反弹并不那么笃定，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略董事Karl Schamotta称。
“在本周稍早累积了巨量的多头头寸后，货币市场进入全面逆转模式，美元大幅下挫。”
美元指数跌至两周低位，尾盘下跌0.9%，报100.78。
欧元兑美元盘中升至五周高位，尾盘升0.9%，报1.0696美元。
美元兑日圆盘中跌至两周低位，尾盘报113.43日圆，全日下跌逾1%。
美元兑瑞郎也跌至四周最低，兑英镑跌至两周最低。
U.S Bank私人银行部门首席投资官Bill Northey称，尽管美元周三大跌，但从本质上看，美元下跌只是短期的。
“中长期来看，我们仍认为美元上涨有强劲支撑，”Northey称。
“这基于全球主要央行货币政策路径的不同，这一点不太会改变。”
根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计6月再次升息的可能性为近50%，7月会议升息的可能性近60%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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