美元急挫 但预计跌势短暂

路透纽约3月16日 - 美元兑一篮子货币周四跌至五周低位，延续了前日美国联邦储备委员会(FED/美联储)声明发布后的跌势。联储在声明中没有暗示会加快收紧货币政策步伐。

美联储周三将隔夜拆借利率目标区间提高25个基点，至0.75-1.0%，但维持原有的今年升息三次的预估。投资者之前预计今年升息四次。

美元兑日圆周四跌至两周低位，兑欧元跌至六周低位。

但Forex.com研究部负责人James Chen称，美元此轮跌势应该不会长。

“升息路径预估基本上和去年12月一样，但如果像市场预期的那样，财政政策作出调整，通胀压力增加，升息预期很可能随时被上调，”Chen称。

“所以，现在说美元开始了新一轮下跌走势仍是不可能的。”

纽约尾盘，美元指数下跌0.4%，报100.37，最低跌至2月9日以来最低的100.35。美元兑日圆跌至113.28日圆，下跌0.1%，盘中跌至两周低位。

欧元兑美元盘中升至六周高位，尾盘上扬0.2%，报1.0751美元。

稍早，欧元受到极右翼领袖威尔德斯在荷兰大选中被击败的消息提振，因消息缓解了对今年欧洲民调显示民粹主义抬头的普遍担忧。

与此同时，英镑上涨，因有些迹象显示，英国有可能升息。英镑盘中触及两周高位1.2373美元，此前英国央行维持利率不变，但投票结果和会议记录中的一些迹象暗示，央行可能很快升息。(完)