美元下滑 英国首相要求提前大选后英镑急升

路透纽约4月18日 - 英镑兑美元周二升至逾六个月高位，此前英国首相特雷莎·梅要求提前举行大选。若她所属政党在大选中获胜，英国退欧磋商前该党派能在议会中拥有更多席位的希望升温。

特雷莎·梅要求在6月8日提前举行大选，表示她的退欧计划需要更多的支持，她在同欧盟的退欧磋商中才能更硬气。

“市场是这样解读的，提前大选被认为可以为退欧创造更稳定的政治前景，因此被视为利多。”瑞信汇市策略师Alvise Marino表示。

英镑摆脱盘初颓势，兑美元急升2.7%，报1.2904美元的10月初来最高。分析师表示，在升穿12月高位1.2774美元，刺激了空头回补后，英镑尾盘劲升。

“这是由基本面因素支撑的技术性走势。”德意志银行汇市策略全球主管Alan Ruskin表示。

纽约尾盘，英镑兑美元大涨2.19%，报1.2836美元。

分析师表示，美国公债收益率下挫打压美元，而美国制造业产出七个月来首次下降。

美国公债收益率跌至五个月低点，因在本周末法国进行首轮总统大选前，市场气氛紧张，且持续的地缘政治紧张局势也带动了对避险美债的需求。

美元指数跌0.76%，报99.531。

对朝鲜局势和法国大选的忧虑也压制美元兑日圆走势，在政治和经济情势有压力时，日圆通常被视为是避险货币。

美元兑日圆跌0.35%，报108.51日圆，欧元兑美元升0.82%，报1.0727美元，周一欧元变动不大，因多数欧洲市场因复活节假期休市。

周二，高盛放弃在2017年看多美元兑欧元和英镑的交易建议，归因于全球成长加速和特朗普有关强势美元的讲话。

投资人也在关注美日经济对话，寻找美国总统特朗普可能采取的贸易政策方向的线索。(完)