美元从14年高位回落 瑞典克朗大涨

路透纽约12月21日 - 美元周三从14年高位回落，但瑞典克朗兑欧元录得约10个月来的最大单日升幅，此前瑞典央行以微弱优势批准延续债券购买计划。

分析师称，在周四一批美国经济数据出炉及圣诞假日前，一些交易商在淡静交投中获利了结，减少了美元头寸。

“今日走势没有大的基本面消息推动，更多的是假日前的技术性调整，”Pioneer Investments 外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。

美元自11月8日美国大选以来已经上涨了4.5%，因交易员押注当选总统特朗普和共和党控制的众议院将实施大幅减税和财政支出计划，以刺激经济发展。

美元指数下滑0.27%，报103.01，周二达到2002年12月以来最高的103.65。

今日的跌幅有限，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周暗示，可能以比预想地更快地速度升息。

欧元上涨0.4%，报1.0423美元，从周二触及的2003年1月以来最低的1.0352反弹。

美元兑日圆下跌0.3%，报117.52。

分析师警告称，如果特朗普的政策细节不能达到市场预期，美元容易出现回落。

**瑞典克朗跳升**

瑞典央行保持负0.50%的利率不变，延长量化宽松(QE)或债券购买计划，此前因委员会意见存分歧，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)不得不投出他自己那一票，这是2008年以来首次出现这种情况。

持不同意见的委员与许多分析师的观点一致，即超宽松的货币政策与经济增长不同步，瑞典经济今年预计增长逾3%，明年增长2%。

“这对很多国家都是一个尝试，”硅谷银行高级外汇交易员Minh Trang称，量化宽松和负利率的效果最多“也不过是乏善可陈”。

根据路透数据，欧元兑瑞典克朗下跌近1%，报9.6112克朗，势将录得2月以来的最大单日跌幅。

美元兑瑞典克朗下跌1.4%，报9.2168，也将录得6月以来的最大单日跌幅。(完)