日圆上涨 因美债收益率下跌和土耳其德国发生袭击事件

路透纽约12月19日 - 日圆周一上涨，因在土耳其和德国分别发生袭击致死事件后出现避险买盘，进一步扩大了日圆稍早的升幅；先前美元在近期上涨后出现获利了结带动了日圆的买盘。

在安卡拉，一名在场但不是当班的警员在一家艺术展向俄罗斯驻土耳其大使开枪，并致其死亡。俄罗斯和土耳其在叙利亚冲突方面持不同意见，两国关系紧张。

稍晚在柏林，一辆卡车冲向一个圣诞集市人群，导致至少九人死亡，多达50人受伤。目前仍不清楚肇事者是谁。

外汇交易员通常在地缘政治紧张时卖出美元或其它风险货币，买入日圆。

“这些事件令市场感到紧张，带来对日圆的避险买盘，”富国证券的外汇策略师Eric Viloria称。

周一稍早，在袭击事件发生前，交易员卖出美元兑日圆，因美债收益率下跌，且数据显示，日本11月出口大幅改善。

美元自11月8日大选以来一直上涨，受助于当选总统特朗普将减税、增加基建支出和放松联邦监管的预期。

日圆兑美元最多上涨1.2%，后回落至117.07日圆，涨幅缩减至0.8%；路透数据显示，日圆在12月15日触及2月2日以来最低的118.66日圆。

日圆兑欧元上涨1.1%，报121.83日圆。

土耳其里拉兑美元下跌0.5%，报3.5245。

俄罗斯卢布扭转了袭击事件带来的跌势，尾盘上涨0.3%，报61.8795卢布。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示明年将加快升息步伐，帮助上周美元走高。美联储主席叶伦的讲话令纽约时段下午交易中重燃一些美元买盘，因叶伦称，劳动力市场改善暗示薪资增长将加快。

“她看似承认劳动力市场在持续改善，这与她以及其他决策者一直所持的意见一致，”Viloria称。

美元指数上涨0.18%，报103.140，该指数在12月15日触及2002年12月以来最高的103.56.

指标10年期美债收益率下跌6个基点，至2.536%。