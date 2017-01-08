美元走强 因美国就业数据为联储升息奠定基础

路透纽约1月6日 - 美元周五走强，受助于美国就业数据稳健。美元周四急跌，因美国经济数据喜忧参半，以及中国当局采取行动支撑人民币。

美元兑主要货币普涨，之前公布的美国非农就业报告显示，上月就业岗位增长放缓，但薪资增加，为美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步升息奠定了基础。

10月和11月数据被上修，就业岗位累积再增加1.9万。2016年，美国经济共创造了216万个就业岗位。12月平均时薪按年增长2.9%。

“很显然，市场焦点更多放在10月和11月数据被上修上，因为，如果只看总体数据，12月就业岗位增幅不及预期，”瑞穗银行的汇市策略师Sireen Harajli说，“不过，如果从总的角度来看，数据基本算是不好不坏，与我们看到的美国经济状况很一致。美国经济继续适度增长。”

美元兑日圆上扬1.5%，日内高见117.18日圆，本周有望上涨。欧元兑美元跌至1.0525美元的低位，但本周仍有望连涨第三周。

英镑兑美元在两日连涨后走软，一到两周后，英国最高法院将就退欧磋商是否需要获得议会批准作出裁决。墨西哥披索连涨第二日，受墨西哥央行干预行动提振。

周五公布的一项路透调查显示，分析师预计，美元兑欧元将在未来数月保持强势，投资者认为美元/欧元今年触及平价的机率为50%。

美元指数上扬0.7%，报101.92。在周二触及14年高位103.820后，连跌两日。

周四，美元创下7月以来最大单日百分比跌幅，因当日公布的美国就业数据乏善可陈，且中国政府采取行动支撑人民币，推动人民币兑美元急升。

美元周五强劲反弹，周线表现可能基本持平。

“很显然，是数据扶助提振美元，”法国农业信贷银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“不过，市场共识并未改变，投资者仍看涨美元。”(完)