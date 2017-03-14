美元持稳 投资者关注美联储会议

路透纽约3月13日 - 美元周一持稳，上周五虽就业数据强劲但美元仍下跌，但今日反弹，投资者关注本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策会议，预计将升息25个基点。

升息将提振美元，因提升了美元资产的吸引力。

“在强劲的2月非农就业数据发布后，美联储本周升息预期得到强化，”线上外汇经纪商FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。

“如果联邦公开市场委员会(FOMC)委员对经济的预估看多，暗示美国今年将进一步升息，那么美元(指数)可能在中短期内回升至102.0之上。”

联邦公开市场委员会将于周二开始进行为期两日的政策会议。周一联邦基金利率期货的走势暗示，周三升息的可能性近90%。

英镑对美元升0.5%，报1.2231美元。此前苏格兰要求获得举行新的独立公投的权利。英镑是过去两周表现最差的货币之一。

在下午交易中，美元兑一篮子货币小幅上涨，报101.33；兑欧元也小幅上涨，欧元尾盘下跌0.1%，报1.0658美元。

美元指数稍早跌至两周低位的101.01。

预计英国将正式发出脱离欧盟的通知，但苏格兰却投给其一个曲线球，苏格兰首席部长斯特金呼吁举行新的苏格兰独立公投。

但斯特金提出的最早在明年底进行公投的时间框架令这一事件不会成为今年的一个政治风险，部分地缓解了市场忧虑。

美元兑日圆基本持平于114.77日圆。

日本央行将于周四发布政策决定，市场预计其总体鸽派立场不会发生重大改变。

但日本央行的量化宽松政策进一步减少的任何暗示都对日圆有利，Forex.com研究负责人James Chen称。(完)