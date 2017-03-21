美元在六周低位附近持稳 因美联储利率预期继续施压

路透纽约3月20日 - 美元兑一篮子货币周一在六周低位附近徘徊，仍受压于上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)给出的利率指引没有许多人预计地那么“鹰派”。

在美联储上周三加息，但没有暗示会在未来两年加快收紧货币政策步伐后，美元回落。

“这是上周鸽派美联储观点的发酵影响，Jefferies董事总经理Brad Bechtel称。

“尽管他们升息了，但给人的感觉是他们是温和鸽派的，有鉴于此，我们预计美元会继续下跌，”他称。

20国集团(G20)财长和央行总裁在德国巴登-巴登举行的会议上表示，担心美国的全球贸易关系，以及特朗普政府暗示对强势美元的忧虑。

会后公报中保留了之前被看做是主要针对日本和中国的避免操纵汇率措辞，但放弃了对保护全球贸易自由和开放的承诺，被看做给美国针对改变国际关系平衡方面进行更明显的努力打开大门。

美元指数在亚洲交易时段和欧洲早盘最多下跌0.3%，纽约时段逆转跌势全日升0.1%，报100.40。

分析师称，芝加哥联储总裁埃文斯关于美联储预计将在今年再升息两次的公开表态，可能帮助了美元反弹。

“我认为市场聚焦公开市场委员会委员的讲话，以更好地了解政策路径，以及对美元带来的影响，”瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称。

同时，英镑兑美元从三周高位回落，因有消息称，英国首相特雷莎·梅将于3月29日正式启动脱欧进程，开启为期两年的谈判。

英镑在伦敦早间涨约0.3%，在上述声明发表后逆转走势，最低触及1.2336美元，全日下跌0.45%。(完)