美元下跌 欧洲央行总裁德拉吉讲话后欧元上涨

路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周四下跌，欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，通过超宽松货币政策提振市场的必要性减弱。

德拉吉表示，欧洲央行去掉了在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”来提振经济增长和通胀的措辞，“因这样做的紧迫性不复存在”，管委会还讨论了在前瞻指引中不再谈及下调利率，并上调了明年欧元区通胀和经济成长预估，他补充道。

德拉吉讲话期间，欧元升穿1.06关口，逆转了稍早受卖盘拖累挫至六日低位的走势。尾盘上涨0.5%，报1.0593美元。

受德拉吉讲话影响，美元指数触及盘中低位101.700，尾盘下跌0.2%，报101.880。

“欧洲央行上调了明年的经济增长和通胀预估，(德拉吉称)风险减弱，尽管经济成长风险仍偏下档，”花旗欧洲10国外汇策略负责人Richard Cochinos称，“很明显，市场认为这对欧元有利。”

欧洲央行没有在声明中对货币政策进行任何调整。

美元是到了该回落的时候了，WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani称。

美国升息的可能性本周已经超过90%，因周三发布的民间就业数据显示，2月雇主新增了29.8万个就业岗位，且美联储官员发表鹰派讲话。

油价周三急挫5%后，包括加元、澳元和新西兰元、挪威克郎在内的石油和商品货币兑美元跌至多周低位。

欧洲央行新闻发布会前，美元兑日圆触及三周高位，为连续第四日上涨。尾盘上涨0.55%，报114.95日圆。(完)