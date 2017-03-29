美元从四个半月低点反弹 英国退欧不确定性打压欧洲货币

路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性打压欧洲货币。

美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。

数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。

美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。

美元指数尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。

“消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。

另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触及低点后出现了一些反弹。”

不过分析师表示，预计美元的长期趋势将转跌，因美国总统特朗普减税和基建投资计划要争取国会通过有难度。

欧元和英镑兑美元在午后跌至日低，因投资人为英国周三触发里斯本条约第50条，正式启动脱欧作准备。

欧元兑美元跌0.5%，报1.081美元，英镑兑美元下挫0.8%，报1.245美元。

消息称，苏格兰议会支持授权首席部长斯特金寻求英国议会批准，在明年底或后年初举行新的独立公投，但英国政府则表示不会同苏格兰政府就此事磋商。

“美国的基本面状况并没有真正转变，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“美国的政治不确定性仍高于市场希望看到的水准，但被英国退欧和法国大选带来的政治风险所盖过。”

美元兑日圆升0.4%，兑瑞郎升0.7%，因投资人出脱避险买盘，且美元走强。(完)