欧美利率前景带动美元反弹 英国正式启动退欧程序后英镑下滑

路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。

六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行的决策者对此感到吃惊，他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。

消息出炉后，欧元兑美元跌至1.0741美元，为3月21日来最低，这提振美元指数升至3月21日来最高的100.130。

美元也受到芝加哥联储总裁埃文斯的讲话提振。埃文斯表示，他同多数同僚观点一致，支持今年进一步加息。埃文斯一直以美联储低利率最坚定支持者之一着称。

周五，美元跌至四个月低点，因众议院共和党撤走特朗普总统支持的医保议案。投资人认为这暗示特朗普在推进包括税改和财政支出等其他会带动通胀的政策上也可能遭遇阻力。

分析师表示，上述担忧可能有些过度，由于美联储官员仍一致支持进一步加息，美元根基稳健。

“上周五医保议案消息引发的美元的抛售可能有些反应过激，”Scotia Capital汇市策略师Shaun Osborne表示，“今日对再通胀交易的潜在信心有所恢复。”

Osborne还指出，美元/欧元交易有技术面因素，因欧元触及1.09美元关口。

美国利率高于欧元区，这意味着持有欧元多头和美元空头的交易商会有损失。美联储近期将隔夜联邦基金利率目标区间升至0.75-1.00%，而欧洲央行则对部分存款实施负利率。

英国周三触发里斯本条约第50条，正式开始退欧进程，这也给欧洲货币带来进一步的压力。

英镑兑美元跌0.25%，报1.2416美元。

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。(完)