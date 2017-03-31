美元升至两周高位 欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售

路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据以及欧元区经济可能持续疲弱合力打压欧元。

分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元跌至3月15日来最低的1.0681美元。

欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之后升至3月16日来最高的100.52。

Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry AlbertWizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。

今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。

美国商务部公布的第四季国内生产总值(GDP)增速较之前公布的快，拜消费者支出强劲所赐。

分析师表示，数据已让投资人做好了买入美元和卖出欧元的准备，欧元跌穿技术水准给了这些投资人一个行动的理由。

“多数市场人士认为美元在上周后估值过低，正等着美元反弹。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示，“一旦明确美元反弹，这些投资人将涌入买进美元或(沽出欧元)。”

美元盘初一度下滑，此前CNBC报导，美国总统特朗普在评估惩罚汇率操控国家的新办法。该报导援引两位未具名消息人士，但没有提供会可能考虑何种措施的细节。

道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示，这是特朗普政府试图喊低美元的最新尝试，“他们相信美元过于强劲。”(完)