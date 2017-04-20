美元从三周低点反弹 英镑回落

路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。

美元指数升0.31%，报99.81，周二美元指数曾跌至3月28日来最低的99.465。

“这是市场慌忙出脱美元多头仓位后，走势恢复正常。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

“美元一旦止跌，投资人就会进场买入。”

近几周美元下滑，分析师称，因经济数据逊于预期，且担心特朗普政府完成税改和财政改革的能力。

利率期货走势周三显示，交易商已经缩减对美联储今年再加息两次的预期。

根据CME Group的FedWatch Tool，期货交易商预计美联储在6月会议上加息的机率降至48.5%，低于4月6日的71%。

金融时报周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。[nL3S1HR2K7]

美元兑日圆升0.41%，兑欧元升0.19%。

欧元兑美元周二触及近三周高位，但四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制。

英镑兑美元从周二触及的六个半月高位小幅回落0.47%，报1.2776美元，周二涨势归功于英国首相特雷莎梅要求于6月8日提前举行大选。

加元兑美元大跌约0.8%，报1.3485加元，此前油价挫至两周低点，因上周美国原油库存降幅小于预期，且汽油库存意外增加。

澳元和新西兰元兑美元也下滑，因商品市场疲弱，BMO的Anderson称。(完)