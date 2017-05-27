美国首季GDP数据被上修后美元走强 民调拖累英镑下挫

路透纽约5月26日 - 美元周五上涨，此前美国上修了首季国内生产总值(GDP)数据，而英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党的幅度收窄。

美元指数升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。

美国首季经济放缓程度没有原先认为的那么严重，美国商务部周五公布，首季GDP增长年率为1.2%，上月公布为0.7%。

“GDP数据是个意外的惊喜，我认为市场原本预计上修幅度不会这么大。”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli表示。

“这证实，或至少令部分人士相信经济的疲弱表现可能是暂时性的。”

美元本周稍早走软，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的会议记录显示，政策制定者同意应暂缓升息，直至明确近期经济放缓是暂时性的。

美元兑日圆跌0.555，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元EUR=跌至一周低点1.1161美元。

节日长周末前，交投非常清淡。

Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称，昨日和今日的走势代表不了什么，要等到下周二市场全面恢复流动性。

英镑兑美元大跌约1%，至一个月最低的1.2776美元，YouGov民调周四显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党支持率领先反对党工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可能比先前预期更紧绷。

市场假定如果特雷莎·梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因素。这样的假设使得英镑自特雷莎·梅宣布大选以来上涨近4%。

然而这样的看法面临近期民调结果的挑战。

另外，加元和新西兰元兑美元在周四大跌后反弹。包括油价在内的商品价格周四走软，拖累商品货币大跌。(完)