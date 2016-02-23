日圆和瑞郎走强 因风险意愿消退

路透纽约2月23日 - 日圆和瑞郎周二兑美元和欧元走强，因近期股市和油价的涨势消退，对这两种避险货币的需求重燃。

日圆兑美元攀升至约两周峰值，瑞郎升至约三周高位，因油价今日急跌近5%，美股也走低。

日本央行总裁黑田东彦周二的讲话也扶助日圆涨势。他表示，单靠加快印钞步伐不会推升未来物价攀升的预期，并承认货币政策重振经济成长的能力有限。

“日圆题材还会持续，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示，“人们开始对一些货币说，‘我不喜欢’，其中包括受退欧忧虑困扰的英镑，和因难民危机和近期疲弱数据而走势挣扎的欧元。”

另外，中国决定下调人民币汇率中间价也挫伤风险较高资产的人气，不过，多数交易员预计，在本周稍后上海举行的20国集团(G20)财长和央行官员会议前人民币将会保持稳定。

美元兑日圆跌0.8%，报112.04日圆，盘中低见2月12日以来最低111.78日圆。欧元兑日圆盘中触及2013年4月以来最低123.07日圆，纽约尾盘报123.42日圆，日内跌0.8%。

避险的瑞郎受到青睐，美元兑瑞郎下跌0.75%，报0.9891瑞郎。欧元兑瑞郎回落0.9%，报1.0927瑞郎。

欧元兑瑞郎跌至一个月低位，部分因瑞士央行总裁乔丹称，利率有下限。

欧元兑美元基本持稳，约三周来首次跌至1.10美元之下，之前一项关键的德国企业景气指数骤降，引发对欧洲最大经济体的担忧。欧元最新报1.1025美元。

在欧洲，市场焦点仍是英镑。英镑兑美元跌0.9%，报1.4099美元，盘中跌至2009年3月以来最低1.4008美元。周一，英镑/美元急跌近2%，为近六年来最大单日跌幅。(完)